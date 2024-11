Kühne+Nagel eröffnet neues Distributionszentrum in Bremen

Der neue Standort verbindet zusammen mit dem bestehenden Lager in Oldenburg das nordwestdeutsche Hinterland mit den Seehäfen Wilhelmshaven, Brake sowie Bremen und Bremerhaven.

In dem rund 8000 Quadratmeter grossen Neubau werde im Dreischichtbetrieb ein umfassender Stückgut-Service angeboten, teilte der Logistikdienstleister am Donnerstag mit. Rund 2000 Quadratmeter stünden für die sogenannte transportnahe Logistik zur Verfügung, also Containerentladung oder Zwischenlagerung.

Der Standort sei zudem direkt an das europaweite Landverkehrsnetz von Kühne+Nagel angebunden. Er schafft den Angaben zufolge rund 100 Arbeitsplätze.

jl/kw

Bremen/Schindellegi SZ (awp)