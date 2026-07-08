Mondadori Aktie 1102536 / IT0001469383
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08.07.2026 07:24:36
Kühne+Nagel eröffnet mit Mondadori Logistikzentrum in Italien
Schindellegi/Mantua (awp) - Kühne+Nagel hat gemeinsam mit der italienischen Mondadori-Gruppe ein neues Logistikzentrum für Bildungsverlage eröffnet. Die Anlage in San Giorgio Bigarello in der Provinz Mantua umfasst 40'000 Quadratmeter.
Das von Kühne+Nagel betriebene Zentrum ist laut Mitteilung vom Mittwoch das grösste Logistikzentrum Italiens, das auf Bildungsverlage ausgerichtet ist. Es bündle Aktivitäten, die bisher auf drei Standorte verteilt waren, und solle die Verteilung von Lernmaterialien in ganz Italien effizienter machen.
Der Standort ist seit Juni 2026 vollständig in Betrieb. Neben dem Bildungsgeschäft bedient er auch Buchhandlungen, E-Commerce und Direktvertrieb.
yz/rw
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