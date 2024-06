Kühne+Nagel erbringt für Sézane neu auch Logistik-Dienstleistungen in den USA - Aktie gibt ab

Nach einer langjährigen Kooperation in Frankreich erbringt nun Kühne+Nagel auch in den USA Dienstleistungen für das rasch wachsende Modelabel, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die Sézane-Waren werden laut den Angaben über eine Logistikplattform in Piscataway, New Jersey, abgewickelt. Mit der Unterstützung von Kühne+Nagel könne die Marke nun viel schneller Retouren und Lagerbestände abwickeln und gleichzeitig ihren Marktanteil im Land weiter ausbauen.

Sézane ist hauptsächlich im Bereich E-Commerce tätig. Bekanntlich will Kühne+Nagel im Rahmen des Strategieprogramms "Roadmap 2026" in diesem Segment zulegen. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden keine gemacht.

Die Aktien von Kühne+Nagel fallen an der SIX zwischenzeitlich um 0,92 Prozent auf 259,05 Schweizer Franken.

