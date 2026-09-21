Kühne+Nagel-Aktien profitieren von Amazon-Deal

Zürich (awp) - Die intensivierte Partnerschaft mit dem Online-Riesen Amazon beflügelt am Montag den Kühne+Nagel-Kurs. Die potenziellen zusätzlichen Milliarden-Umsätze sind naturgemäss "good news", zumal sie zunächst im margenstarken Datacenter-Bereich anfallen sollen.

Kühne+Nagel steigen gegen 10.25 Uhr um 5,4 Prozent auf 227,30 Franken. Sie hatten schon bislang im Jahresverlauf um gut ein Viertel zugelegt.

Wie AWP aus Unternehmenskreisen erfahren hat, erwirtschaftet Kühne+Nagel heute mit Amazon einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die jetzige Vereinbarung habe das Potenzial, den Umsatz mit diesem Kunden auf mehrere Milliarden zu steigern.

Der Deal könne zu einer Beschleunigung des Geschäfts führen, heisst es denn auch bei Vontobel. Und auch bei der ZKB schreibt der zuständige Experte: "Die Vertiefung der Partnerschaft werten wir positiv."

Die Vereinbarung beinhaltet ausserdem eine Call-Option auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien, die an kommerzielle Meilensteine und Serviceleistungen über bis zu sieben Jahre gebunden ist. Börsianern sehen darin einen weiteren positiven Effekt. Es sei wahrscheinlich, dass Amazon nun die eigenen Logistiker-Ambitionen weniger forciere.

Die Ankündigung der Pläne, das eigene Netzwerk externen Firmen zur Verfügung zu stellen, hatte im Frühling den Kühne+Nagel-Kurs zeitweise stark belastet. "Daran kann Amazon nun kein Interesse mehr haben, da sich das Unternehmen ja an Kühne+Nagel beteiligen will", so ein Marktteilnehmer.

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