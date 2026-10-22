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22.10.2026 10:03:38

Kühne+Nagel-Aktien nach Zahlen und höherem Jahresziel im Plus

Zürich (awp) - Die Aktien von Kühne+Nagel notieren am Donnerstag leicht im Plus. Der Logistiker hat sowohl Umsatz als auch Gewinn im dritten Quartal überraschend stark gesteigert und die Jahresprognose erneut angehoben.

Um 9.50 Uhr notieren die Kühne+Nagel-Papiere 1,4 Prozent höher bei 232,90 Franken. Allerdings war die Kursentwicklung im bisherigen Handelsverlauf unstet, zeitweise notierte das Papier auch im Minus. Händler erklären sich dies mit einem gewissen Trend zu Gewinnmitnahmen angesichts einer bisherigen Jahresperformance von mehr als einem Drittel.

Von Analysten werden die Q3-Zahlen aber unisono als sehr gut taxiert. "Die Volumensteigerung im Seefracht- und Luftfrachtgeschäft ist beeindruckend", kommentiert etwa der zuständige ZKB-Analyst die Q3-Zahlen. Die Resultate seien zum Teil deutlich über den Erwartungen ausgefallen.

Gut kommt auch das höhere EBIT-Ziel für das Gesamtjahr an. Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, hat laut der UBS damit zu tun, dass eine solche Zielerhöhung von vielen Marktteilnehmern erwartet worden sei. Daher gebe es nun nur wenig Anpassungsbedarf bei den Konsensschätzungen.

Die Bernstein-Analysten loben neben dem erhöhten Jahresausblick auch die offenbar schnellere Umsetzung des Kostensparprogramms. Der Fokus des Marktes dürfte sich in naher Zukunft allerdings auf 2027 verlagern, wo einige Gegenwinde drohen, meint derweil JP Morgan.

rw//cg

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