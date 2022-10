Kühne+Nagel-Aktie verliert: Zusammenarbeit mit Pepco

Die Zusammenarbeit beginnt im nächsten Jahr.

Kühne+Nagel wird einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge verantwortlich sein für Lager- und Automatisierungsdienstleistungen für die End-to-End-Distribution von Pepco in den Ländern Rumänien, Bulgarien und Griechenland, dies in einem Lager mit einer Fläche von mehr als 50'000 Quadratmetern. Das Logistikunternehmen werde dort die gesamte Eingangslagerung, Kommissionierung und Verladung der Waren für die derzeit in den drei Ländern eröffneten Geschäfte von Pepco übernehmen, heisst es weiter.

Der Standort, an dem mehr als 250 Mitarbeitende beschäftigt werden, entspreche einerseits dem Bedarf von Pepco an Flexibilität und Geschwindigkeit. Zudem erfülle es auch die Nachhaltigkeitspläne des Unternehmens. So würden etwa Initiativen zur Wasser- und Abfallreduzierung umgesetzt und Solarzellen installiert, die Energie für den täglichen Betrieb liefern.

An der SIX geht es für die Aktie von Kühne+Nagel zeitweise 1,25 Prozent auf 222,00 CHF nach unten.

tv/rw

Schindellegi (awp)