Kühne+Nagel-Aktie verliert: Logistikkapazitäten für Elanco werden in China ausgebaut

Elanco ist auf Produkte zur Tiergesundheit spezialisiert und nach den USA ist China der zweitgrösste Markt für das Unternehmen.

Das neue Zentrum in Westchina umfasse ein 3000 Quadratmeter grosses Produktionslager und ein 12'000 Quadratmeter grosses Distributionszentrum für Fertigprodukte, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Die Gesamtfläche und die Lagerkapazität sei durch Regalsysteme optimiert worden.

Die Partnerschaft in China baue auf den bestehenden Kooperationen mit Elanco in Indien und Mexiko auf, so Kühne+Nagel weiter.

Zeitweise gibt die Kühne+Nagel-Aktie im Schweizer Handel um 0,80 Prozent auf 271,20 Franken ab.

dm/rw

Schindellegi (awp)