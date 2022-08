Kühne+Nagel-Aktie verliert: Kühne+Nagel ernennt Siew Loong Wong zum Leiter der Region Asien-Pazifik

Der aus Singapur stammende Wong verfüge über mehr als zwanzig Jahre Berufserfahrung in der Logistikbranche und sei bereits in verschiedenen Führungspositionen in Asien tätig gewesen, teilte Kühne+Nagel am Dienstag mit.

Zuletzt sei Wong bei Kühne+Nagel als regionaler Co-Leiter für die Region Asien-Pazifik für den Grossraum China und die Übernahme von Apex International durch den Konzern verantwortlich gewesen. Davor war er laut den Angaben von 2015 bis 2019 Regionalleiter für Nordasien-Pazifik.

Die Aktie von Kühne+Nagel verliert im Schweizer Handel zeitweise 3,64 Prozent auf 245,90 CHF.

Singapur (awp)