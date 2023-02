Kühne+Nagel-Aktie tendiert tiefer: Kühne+Nagel liefert Logistiklösungen an Homeroots

Laut der Vereinbarung bietet Kühne+Nagel für den Online-Handel von Möbeln und Wohnaccessoires eine One-Stop-Shop-Lösung.

Dabei gehe es unter anderem um Dienstleistungen zum Verkauf und der See- und Luftfracht, wie es am Donnerstagabend in einer Mitteilung heisst. Homeroots ziele mit dieser Lösung vor allem auf Hospitality-Kunden ab. Insbesondere in den USA wachse dieser Kundenstamm stetig, heisst es.

Die Kühne+Nagel-Aktie verliert im SWX-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 241,80 Schweizer Franken.

mk/tp

Schindellegi (awp)