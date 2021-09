Kühne+Nagel-Aktie steigt: Kühne+Nagel stellt Logistik bei Siemens-Projekt für synthetische Kraftstoffe

Im Rahmen dieses Projekts würden klimaneutral synthetische Kraftstoffe produziert, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Dies soll zur Dekarbonisierung des Mobilitätssektors beitragen.

In einer Pilotphase bis 2022 sollen 130'000 Liter E-Kraftstoff produziert werden, heisst es weiter. Kühne+Nagel werde den Transport der Hauptkomponenten von China in die chilenische Stadt Punta Arenas übernehmen.

Aktien von Kühne+Nagel klettern an der SIX am Morgen um 2,21 Prozent nach oben auf 346,80 Schweizer Franken.

Schindellegi (awp)