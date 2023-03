Kühne+Nagel-Aktie springen hoch: Neue Mittelfristziele nach gutem Jahr 2022

Gegen Ende Jahr hat sich die Lage jedoch eingetrübt. Gleichwohl peilt der Konzern mit neuen Mittelfristzielen Fortschritte bei der Ertragskraft an.

Der Nettoumsatz stieg im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf 39,40 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Beim Rohertrag resultierte ein Plus von 12 Prozent auf 11,11 Milliarden. Mit dieser Zahl wird ausgedrückt, wie viel Geld bei Kühne+Nagel bleibt, nachdem die oft schwankenden Frachttarife der Reeder und Fluggesellschaften beglichen wurden.

In der Folge verbesserten sich auch die Gewinnzahlen markant. Der operative Gewinn (EBIT) erhöhte sich um 28 Prozent auf 3,76 Milliarden und der Reingewinn um 30 Prozent auf 2,81 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 14,00 nach 10,00 Franken pro Aktie erhalten.

Historisch hohe Seefracht-Margen

Im Gesamtjahr profitierte Kühne+Nagel von den Lieferkettenproblemen der letzten Zeit. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch. Denn Warenströme zu organisieren, ist in diesem Umfeld aufwändiger und damit für die Kunden teurer. Die Mitarbeitenden von Kühne+Nagel mussten kurzfristig alternative Routen finden und die Waren öfter umladen - gegen gutes Geld, versteht sich.

Alle Geschäftsbereiche trugen laut den Angaben zum Unternehmenserfolg bei. Besonders ausgeprägte Verbesserungen erzielte der Bereich Seefracht (Umsatzplus von 37 Prozent), der fast die Hälfte zum Umsatz beisteuert. Die Marge pro Container sei auf einem historisch hohen Niveau gelegen.

Q4 wie erwartet schwächer

Gegen Ende 2022 hat sich die Situation allerdings normalisiert. So lagen alle wichtigen Kennzahlen für das vierte Quartal klar unter den Werten der Vorjahresperiode. Die gesamtwirtschaftliche Abkühlung habe sich ausgewirkt, heisst es dazu in der Mitteilung. Besonders ausgeprägt war der Rückgang in der Luftfracht, die im vierten Quartal einen Umsatzeinbruch von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erlitt.

Die Normalisierung im Schlussquartal ist allerdings keine Überraschung. Mit den Zahlen wurden denn auch die Prognosen der Analysten gut erfüllt, beim Jahresumsatz sogar klar übertroffen.

Mittelfristziele angehoben

Für 2023 ist der Ausblick nun gleichwohl vage. Das makroökonomische Umfeld werde aufgrund der geopolitischen Entwicklungen und der Inflation herausfordernd bleiben. Die seit vielen Jahren anhaltende positive Wachstums- und Ergebnisentwicklung sollte sich laut dem Management aber auch in diesem Jahr fortsetzen lassen - allerdings "unter Ausklammerung der aussergewöhnlichen Geschäftsvolumina und Ergebnisse in den Geschäftsjahren 2021 und 2022", welche die Folge einer coronabedingten Sonderkonjunktur gewesen seien.

Mit dem Jahresabschluss setzt sich das Unternehmen zudem neue Mittelfristziele. Die Konversionsrate, die das Verhältnis von EBIT zu Rohertrag beschreibt, soll demnach bis 2026 bei 25 bis 30 Prozent zu liegen kommen. Bislang galt ein Ziel von 16 Prozent. Während der Marktverwerfungen der letzten Zeit wurden aber schon Werte von 30 Prozent und mehr erreicht, im Gesamtjahr 2022 konkret 33,9 Prozent.

Erreicht werden soll die höhere Ertragskraft mit einer "Roadmap 2026". Diese enthalte klar definierte Pläne für alle Geschäftssparten. Unter anderem sollen laut den Angaben Marktpotenziale über geografische Wachstumspläne und hochmargige Serviceangebote erschlossen werden. Daten und Technologie sieht das Management dabei als einen Wettbewerbsvorteil.

Kühne+Nagel schlägt Vesna Nevistic zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Beim Logistikkonzern Kühne+Nagel kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. Während Renato Fassbind nach zwölf Jahren aus dem Gremium ausscheidet, soll Frau Vesna Nevistic in den Verwaltungsrat einziehen.

Der frühere CS-Finanzchef Fassbind stelle sich nach zwölfjähriger Zugehörigkeit an der Generalversammlung vom 9. Mai 2023 nicht mehr zur Wiederwahl, erklärte das Unternehmen am Abend in einem Communiqué. Dafür könne man mit Nevistic eine "hervorragend vernetzte" Persönlichkeit als Nachfolgerin vorschlagen.

Nevistic, Jahrgang 1965, ist den Angaben zufolge schweizerische und kroatische Staatsbürgerin und leitet derzeit ihre eigene Beratungsfirma. Sie sei zudem Verwaltungsratsmitglied beim Luxusgüterkonzern Richemont. Nevistic wäre die zweite Frau im neunköpfigen Verwaltungsrat von Kühne+Nagel.

So reagiert die Kühne+Nagel-Aktie

Die Aktien von Kühne+Nagel legen am Mittwoch im frühen Handel deutlich zu. Das Transportunternehmen aus Schindellegi musste im vierten Quartal zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Die neuen Mittelfristziele strotzen dafür nur so vor Zuversicht. Zudem fällt die Dividendenerhöhung grosszügig aus.

Gegen 9.15 Uhr gewinnen Kühne+Nagel 6,5 Prozent auf 256,60 Franken, während der Gesamtmarkt um 0,3 Prozent zulegt. Die Titel bauen damit ihre bisherigen Gewinne im laufenden Jahr von 12 Prozent weiter aus.

Die Ergebnisse zum vierten Quartal bewegen sich im Rahmen der Analystenerwartungen. Derweil fallen die neuen Mittelfristziele bis 2026 und die Dividende klar darüber aus.

Die Dividende von 14 Franken je Aktie sei eine positive Überraschung, heisst es im Kommentar der ZKB. Entscheidend sei nun allerdings, wie glaubwürdig und verständlich das Management am heutigen Kapitalmarkttag die neue Guidance rechtfertige, so der zuständige ZKB-Experte.

Positiver tönt es bei der Bank Vontobel. Die Ziele bis 2026 seien deutlich über den Erwartungen ausgefallen und deuteten auf ein massives Aufwärtspotenzial hin, so der zuständige Analyst.

Auch die UBS zeigt sich positiv überrascht vom Dividendenentscheid. Zudem liessen ihn die ambitionierten neuen Mittelfristziele grosszügig über das insgesamt eher etwas schwächere vierte Quartal hinwegschauen, so der zuständige UBS-Experte.

Schindlellegi (awp)