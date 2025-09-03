Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’173 0.7%  SPI 16’852 0.7%  Dow 45’296 -0.6%  DAX 23’617 0.6%  Euro 0.9374 0.1%  EStoxx50 5’334 0.8%  Gold 3’539 0.2%  Bitcoin 89’269 -0.3%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 69.0 0.0% 
Änderungen an der Spitze 03.09.2025 10:57:36

Kühne+Nagel-Aktie schwächelt: Zwei neue Mitglieder in Geschäftsleitung berufen

Kühne+Nagel-Aktie schwächelt: Zwei neue Mitglieder in Geschäftsleitung berufen

Im obersten Management des Logistikkonzerns Kühne+Nagel kommt es zu zwei Wechseln.

Eduardo Razuck wird per 1. Oktober 2025 die Leitung des Geschäftsbereichs Kontraktlogistik übernehmen, während Søren Schmidt ab 1. Mai 2026 für den Geschäftsbereich Landverkehre verantwortlich sein wird.

Razuck ist seit 2003 in verschiedenen leitenden Positionen beim Logistiker tätig und folgt auf Gianfranco Sgro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In den letzten drei Jahren war er für das Kontraktlogistikgeschäft in Nord- und Südamerika zuständig. Sgro, der seit über einem Jahrzehnt bei Kühne+Nagel tätig war, werde seinerseits CEO eines Unternehmens im Mobilitätsbereich.

Schmidt wird die Nachfolge von Hansjörg Rodi antreten, der im Sommer 2026 in den Ruhestand tritt. Der Däne war in den letzten drei Jahrzehnten für den Konkurrenten DSV tätig. Zuletzt war er dort Chef der Landverkehre-Sparte und somit ein anerkannter Experte in diesem Gebiet.

Zur Wochenmitte präsentieren sich die Papiere von Kühne+Nagel an der SIX zwischenzeitlich 0,18 Prozent leichter bei 161,95 Franken.

awp-robot/ls/rw

Zürich (awp)

Bildquelle: Keystone,KUEHNE + NAGEL
finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}