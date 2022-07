Kühne+Nagel-Aktie legt zu: Viertes Kühllagerhaus für Arzneimittel in Irland eröffnet

Der Logistikkonzern erstellt ein weiteres Kühllagerhaus und erweitert seine Präsenz in der Branche in dem Land damit auf vier Standorte mit insgesamt 40'000 Quadratmetern.

Der Standort soll Ende Juli eröffnet werden, teilte Kühne+Nagel am Mittwoch mit. Er liege strategisch günstig in der Nähe des Dubliner Flughafens und des Dubliner Hafens. Die neue HPRA-zugelassene Anlage sei für alle Lager-, Vertriebs- und Qualitätsaktivitäten optimiert und nutze energieeffiziente Geräte, um das Lager auf einer kontrollierten Temperatur zwischen 15 und 25 Grad Celsius zu halten. Das Lager werde 34'000 Europalettenplätze mit getrennten Be- und Entladetoren beherbergen.

Irland ist laut weiteren Angaben einer der grössten Exporteure von Gesundheitsprodukten weltweit und verfügt über 50 FDA-zugelassene Produktionsstätten.

Zwischenzeitlich kann die Kühne+Nagel-Aktie im Schweizer Handel um 1,33 Prozent auf 240,65 Franken anziehen.

pre/ra

Dublin (awp)