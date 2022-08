Kühne+Nagel-Aktie: Kühne+Nagel setzt auf Biokraftstoff - 40'000 Cointainer sollen mit grüner Energie verschifft werden

So sei vertraglich ein Kontingent an abfallbasiertem Biokraftsoff gesichert worden, das für den Transport von 40'000 Schiffscontainern ausreichen soll, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Kühne+Nagel könne mit dem Kontingent seinen Kunden eine vollständige Vermeidung von C02-Emissionen im Seetransport anbieten. Der Biokraftstoff der nächsten Generation werde ausschliesslich aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt. Dies soll die Kunden bei der Umsetzung ihrer C02-Vermeidungsziele unterstützen.

Schindellegi (awp)