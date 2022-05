Kühne+Nagel-Aktie: Kühne+Nagel beschliesst Kooperation mit Shell für Biokraftstoffanlage

Die Anlage in Rotterdam soll 2024 in Betrieb gehen, wie es in der Mitteilung von Kühne+Nagel vom Montag heisst.

In der neuen Anlage soll nachhaltiger Flugkraftstoff (SAF) und erneuerbarer Dieseltreibstoff aus Abfällen produziert werden. Unterstützt wird das Projekt von der Renewable Energy Logistics von Kühne+Nagel. Dieser Bereich konzentriert sich auf Lieferkettenlösungen und Logistikdienstleistungen für Kunden aus der Branche der erneuerbaren Energien wie Windkraft (On- und Offshore), Wasserkraft und Solarenergie.

Zürich (awp)