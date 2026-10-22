Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.5%  SPI 20’511 0.6%  Dow 52’856 0.7%  DAX 25’645 1.4%  Euro 0.9236 -0.3%  EStoxx50 6’208 1.4%  Gold 4’094 -1.1%  Bitcoin 67’750 -2.3%  Dollar 0.8215 -0.4%  Öl 111.6 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Gedämpfte Stimmung an den Goldmärkten
Burckhardt-Aktie: Strategischer Erfolg mit H2-Kompressoren für die Halbleiterbranche
Airbnb-Aktie: Neue Richtlinien zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit beschlossen
Montana Aerospace-Aktie: Partnerschaft mit Airbus für neue Heckstruktur gestärkt
BYD-Aktie statt Tesla? Was der Einstieg von Michael Burry für Anleger heisst
Suche...
Plus500 Depot
Seefracht-Wachstum 22.10.2026 07:24:36

Kühne+Nagel-Aktie: Konzern hebt Jahresprognose nach starkem Quartal erneut an

Kühne+Nagel-Aktie: Konzern hebt Jahresprognose nach starkem Quartal erneut an

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat sich im dritten Quartal 2026 markant gesteigert, weil es nun auch in der Seefracht wieder aufwärts geht.

Für das Gesamtjahr gibt sich der Konzern nun erneut höhere Ziele.

In den Monaten Juli bis September stieg der Nettoumsatz von Kühne+Nagel um satte 22 Prozent auf 7,39 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Währungsbereinigt resultierte ein Plus von ebenfalls 22 Prozent.

Wachstum nun auch in Seefracht

Gewachsen ist das Unternehmen erneut im Luftfrachtgeschäft. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um satte 37 Prozent. Treiber war laut der Mitteilung die Nachfrage nach Logistiklösungen für Cloud-Infrastruktur und Halbleiter. Kühne+Nagel gilt als ein KI-Boom-Profiteur. Wenn hochkomplexe Teile für Datencenter zum Beispiel von Asien in die USA transportiert werden müssen, sind das lukrative Aufträge für Logistiker.

Starkes Wachstum gab es nun aber auch in der Seefracht, die zuletzt geschwächelt hatte. Hier nahm der Umsatz währungsbereinigt um 20 Prozent zu. Basis dafür war laut den Angaben ein Volumenzuwachs von 5 Prozent. Dies sei die Folge von Marktanteilsgewinnen auf den Handelsrouten aus Asien und dem Transatlantikgeschäft gewesen. Zusätzliche Impulse kamen gemäss Communiqué aus dem weiteren Ausbau von Exportvolumen chinesischer Kunden.

Ausblick höher

Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag erhöhte sich konzernweit um 13 Prozent auf 2,39 Milliarden, wie es weiter hiess. Das Betriebsergebnis (EBIT) nahm in der Folge um 53 Prozent auf 435 Millionen Franken zu und der Reingewinn um ebenfalls 53 Prozent auf 316 Millionen. Die Konversionsmarge (Verhältnis EBIT zu Rohertrag) erreichte 18,2 Prozent.

Mit den Zahlen hat Kühne+Nagel die Erwartungen der Analysten bei allen Kennzahlen übertroffen.

Im Ausblick wird das Unternehmen nun deutlich optimistischer. Im 2026 strebt der Konzern einen EBIT von 1,5 bis 1,6 Milliarden an, bisher hatte eine Bandbreite von 1,35 bis 1,55 Milliarden Franken gegolten. Schon im Sommer hatte das Unternehmen seine Ziele erhöht.

rw/ra

Schindellegi (awp)

Weitere Links:

Tesla-Aktie nach Zahlen schwächer: Gewinn und Umsatz im Fokus

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
In eigener Sache

Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie

Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

21.10.26 Logo WHS Dividenden oder Wachstum? Warum selbst die beste Aktienstrategie am Kaufpreis scheitern kann!
21.10.26 Chinas Exportmaschine auf Rekordkurs: Chancen im Automobilsektor
21.10.26 UBS Logo Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner
21.10.26 SMI nimmt Kurs in Richtung Allzeithoch
21.10.26 Marktüberblick: Qiagen, adidas, Deutsche Börse, SpaceX und Netflix im Fokus
21.10.26 Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
20.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re
20.10.26 Julius Bär: 9.70% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Dr Ing hc F Porsche AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’105.11 19.97 SQBT1U
Short 15’439.18 13.66 S1B4JU
Short 15’991.11 8.99 S03BFU
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Erste Schätzungen: Rheinmetall zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
SAP SE Aktie News: SAP SE zieht am Mittwochnachmittag an
UBS-Aktie fester: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Tesla-Aktie im Plus: Musk bestätigt Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX
ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor einem Jahr abgeworfen

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.