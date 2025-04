Kühne+Nagel-Aktie knapp im Minus: Kühne+Nagel geht Parnterschaft mit Changan Automobile ein

Der Logistiker übernimmt für den chinesischen Autobauer die Aftermarket-Logistik für Elektrofahrzeuge auf dem europäischen Markt.

Die Kooperation umfasse auch andere Aspekte wie die Batterielogistik. Kühne+Nagel führt die Abwicklung und den Vertrieb von seinem Logistikzentrum in den Niederlanden aus, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch.

Am Mittwoch geht es für die Kühne+Nagel-Aktie an der SIX zeitweise um 0,2 Prozent nach unten auf 202,70 Franken.

dm/rw

Schindellegi (awp)