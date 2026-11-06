|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Stühlerücken
|
06.11.2026 15:55:00
Kühne+Nagel-Aktie klar im Minus: Drei neue Länderchefs benannt
Der Logistikkonzern Kühne+Nagel ernennt neue Verantwortliche für drei Märkte.
In den USA hat Daniel Randig die Funktion bereits per 1. November übernommen. Er folgt auf Marcus Bennett, der innerhalb des Konzerns eine neue globale Führungsfunktion übernimmt. Randig war zuletzt als National Air Logistics Manager für das US-Geschäft verantwortlich.
In Deutschland wird Björn Traemann auf Anfang 2027 neuer Länderchef. Er tritt die Nachfolge von Tobias Jerschke an, der das Unternehmen nach mehr als 28 Jahren verlässt. Traemann ist seit über 23 Jahren bei Kühne+Nagel tätig.
Ebenfalls per Anfang 2027 übernimmt Miguel Germano die Leitung des Länderclusters Spanien, Portugal und Malta. Er folgt auf Miguel Ambielle Fernandez, der ebenfalls eine neue globale Managementfunktion innerhalb des Konzerns übernimmt. Germano war zuletzt Länderchef in Mexiko.Zeitweise gibt die Kühne+Nagel-Aktie im Schweizer Handel um 3,99 Prozent auf 235,43 Franken nach.
ra/uh
Schindellegi (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
06.11.26
|Börse Zürich in Rot: SLI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International fällt am Mittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International wird am Vormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Kühne + Nagel International am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.