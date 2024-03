Kühne+Nagel-Aktie im Minus: Kühne+Nagel ernennt neue Länderchefin für Polen

Emilia Górska-Mytyk folgt auf Wojciech Sienicki, der in den Ruhestand geht.

Die 1980 geborene Górska-Mytyk habe im Februar 2024 die Verantwortung für den Logistikkonzern in dem osteuropäischen Land übernommen und führe nun 1700 Logistikexperten, teilte das Unternehmen am Montag mit. Sie hatte 2016 als Leiterin der Geschäftsentwicklung bei Kühne+Nagel begonnen und war 2017 zur Vertriebs- und Marketingleiterin befördert worden. Górska-Mytyk habe insgesamt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche.

Kühne+Nagel-Aktien tendieren an der SIX zwischenzeitlich 3,03 Prozent tiefer auf 249,50 Schweizer Franken.

pre/kw

Warschau (awp)