Kühne+Nagel-Aktie gibt leicht nach: Kühne+Nagel geht Partnerschaft mit MHI RJ Aviation ein

Dazu wird eine neue Anlage in der Nähe des Flughafens Dallas Fort Worth eröffnet.

So sollen die Lieferkettenaktivitäten von aktuell Des Plaines in Illinois nach Haltom City in Texas verlagert werden, heisst es in einer Kühne+Nagel-Mitteilung vom Dienstag. In der neuen Anlage werde MHI RJ Aviation, ein globaler Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für die Flotten von Fluggesellschaften, den Platz für die Bedürfnisse seiner Kunden nutzen.

Für die Aktie von Kühne+Nagel geht es an der SIX zeitweise 0,45 Prozent auf 289,30 CHF nach unten.

Schindellegi (awp)