Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Kühne+Nagel schafft straffere Organisationsstruktur

So sollen die Länderchefs künftig direkt an die Geschäftsleitung berichten und nicht mehr an die Regionenchefs, wie es in einer Mitteilung von Kühne+Nagel vom Montag heisst.

Mit dem Wegfall der regionalen Führungsstruktur, die historisch gewachsen sei, könne der Konzern rascher auf Veränderungen reagieren, so das Communiqué. Und dies sei angesichts der zunehmenden Dynamik des globalen Handels ein Vorteil.

Die Kühne+Nagel-Aktie notiert am Montag im Handel an der SIX zeitweise 0,35 Prozent höher bei 256,90 Franken.

rw/tv

Schindellegi (awp)