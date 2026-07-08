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Bildungsverlage 08.07.2026 07:24:36

Kühne+Nagel-Aktie: Eröffnung von Logistikzentrum mit Mondadori

Kühne+Nagel-Aktie: Eröffnung von Logistikzentrum mit Mondadori

Kühne+Nagel hat gemeinsam mit der italienischen Mondadori-Gruppe ein neues Logistikzentrum für Bildungsverlage eröffnet.

Die Anlage in San Giorgio Bigarello in der Provinz Mantua umfasst 40'000 Quadratmeter.

Das von Kühne+Nagel betriebene Zentrum ist laut Mitteilung vom Mittwoch das grösste Logistikzentrum Italiens, das auf Bildungsverlage ausgerichtet ist. Es bündle Aktivitäten, die bisher auf drei Standorte verteilt waren, und solle die Verteilung von Lernmaterialien in ganz Italien effizienter machen.

Der Standort ist seit Juni 2026 vollständig in Betrieb. Neben dem Bildungsgeschäft bedient er auch Buchhandlungen, E-Commerce und Direktvertrieb.

yz/rw

Schindellegi/Mantua (awp)

Weitere Links:

Kühne+Nagel-Aktie tiefer: Logistikpartnerschaft mit MCH Group

Bildquelle: KUEHNE + NAGEL
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Long 13’751.53 19.33 SGBRFU
Long 13’445.28 13.69 S1B6WU
Long 12’870.52 8.86 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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