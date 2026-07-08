Kühne+Nagel-Aktie: Eröffnung von Logistikzentrum mit Mondadori

Die Anlage in San Giorgio Bigarello in der Provinz Mantua umfasst 40'000 Quadratmeter.

Das von Kühne+Nagel betriebene Zentrum ist laut Mitteilung vom Mittwoch das grösste Logistikzentrum Italiens, das auf Bildungsverlage ausgerichtet ist. Es bündle Aktivitäten, die bisher auf drei Standorte verteilt waren, und solle die Verteilung von Lernmaterialien in ganz Italien effizienter machen.

Der Standort ist seit Juni 2026 vollständig in Betrieb. Neben dem Bildungsgeschäft bedient er auch Buchhandlungen, E-Commerce und Direktvertrieb.

yz/rw

Schindellegi/Mantua (awp)