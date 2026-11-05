|Stühlerücken
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05.11.2026 18:12:36
Kühne+Nagel-Aktie: Drei neue Länderchefs benannt
Der Logistikkonzern Kühne+Nagel ernennt neue Verantwortliche für drei Märkte.
In den USA hat Daniel Randig die Funktion bereits per 1. November übernommen. Er folgt auf Marcus Bennett, der innerhalb des Konzerns eine neue globale Führungsfunktion übernimmt. Randig war zuletzt als National Air Logistics Manager für das US-Geschäft verantwortlich.
In Deutschland wird Björn Traemann auf Anfang 2027 neuer Länderchef. Er tritt die Nachfolge von Tobias Jerschke an, der das Unternehmen nach mehr als 28 Jahren verlässt. Traemann ist seit über 23 Jahren bei Kühne+Nagel tätig.
Ebenfalls per Anfang 2027 übernimmt Miguel Germano die Leitung des Länderclusters Spanien, Portugal und Malta. Er folgt auf Miguel Ambielle Fernandez, der ebenfalls eine neue globale Managementfunktion innerhalb des Konzerns übernimmt. Germano war zuletzt Länderchef in Mexiko.
ra/uh
Schindellegi (awp)
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