Kühne+Nagel-Aktie dreht ins Plus: Kühne Holding kauft Aenova Group

An den neuen Besitzer verkauft wurde die Firma von der britischen Investmentgesellschaft BC Partners.

Die Aenova Group hat ihren Sitz in Starnberg bei München und ist ein Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, wie die Kühne Holding am Mittwoch mitteilte. Mit der Übernahme will die Besitzerin des Logistikkonzerns Kühne+Nagel den "Anlagefokus erweitern". Aenova entwickle, produziere und verpacke alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln.

Mit rund 4000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Europa und den USA erzielte die Aenova Group den Angaben nach im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 830 Millionen Euro. Über die finanziellen Bedingungen des Deals wurde laut der Mitteilung Stillschweigen vereinbart.

Die Kühne Holding AG bündelt sämtliche wirtschaftlichen Interessen von Klaus-Michael Kühne. Die Gesellschaft hält unter anderem die Mehrheit an der Kühne+Nagel International AG und ist grösster Einzelaktionär der Hapag-Lloyd AG, der Deutschen Lufthansa AG und der Brenntag SE.

Im SIX-Handel gewinnt die Kühne+Nagel-Aktie nach anfänglichen Verlusten zwischenzeitlich 0,29 Prozent auf 242,70 Franken.

