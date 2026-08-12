Kudo legte Quartalsergebnis vor

Kudo lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 51.15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 130.70 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kudo im vergangenen Quartal 6.05 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kudo 6.43 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 422.39 JPY. Im Vorjahr hatte Kudo 388.66 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.62 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 22.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch