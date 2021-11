Kudelski verkauft "RecovR"-Lösung an Autohändler Niello

Lausanne (awp) - Der Verschlüsselungs- und Cybersecurityspezialist Kudelski hat einen weiteren Kunden für seine Autohändler-Softwarelösung "RecovR" gewonnen. Das drahtlose "RecovR"-Ortungsgerät im Kampf gegen Diebstahl werde nun auch in den 10 Autohäusern der kalifornischen "The Niello Company" mit Sitz in Sacramento eingesetzt, heisst es in der Mitteilung vom Montag. Finanzielle Details werden nicht genannt.

ra/tv