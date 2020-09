Kudelski-Tochter Security nimmt Frankreich stärker ins Visier - Kudelski-Aktie profitiert

Die auf Cyberrisiken spezialisierte Kudelski-Sparte Security nimmt den französischen Markt stärker ins Visier.

Daher würden die Cybersecurity-Spezialisten nun häufiger vor Ort in den Kudelski -Büros in Paris präsent sein, teilte das Unternehemen am Donnerstag mit.

Schon zuletzt habe die Sparte in Frankreich Kunden gewonnen und ein solides Wachstum gesehen, so die Mitteilung weiter.

Das Kudelski-Papier gewinnt an der SIX zeitweise 1,70 Prozent auf 3,59 Franken.

rw/ra

Cheseaux-sur-Laussanne (awp)