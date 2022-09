Kudelski Security ernennt Jacques Boschung zum General Manager für EMEA

Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Die Cybersecurity-Sparte von Kudelski erhält einen neuen General Manager für den Raum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika). Jacques Boschung werde die Position übernehmen und dafür verantwortlich sein, das Wachstum von Kudelski Security in Europa voranzutreiben, teilte Kudelski am Dienstagabend mit.

Boschung verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung grosser Technologieunternehmen in der EMEA-Region und auch in den USA. Er folgt auf Philippe Borloz, der in den Ruhestand geht.

