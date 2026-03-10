Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
10.03.2026 08:09:36
Kudelski Labs liefert Sicherheitslösung für KI-Plattform von Axelera AI
Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Die Innovationssparte des Verschlüsselungsspezialisten Kudelski arbeitet mit dem KI-Chiphersteller Axelera AI zusammen. Dessen neue Hochleistungsplattform für sogenannte Edge-Künstliche-Intelligenz mit dem Namen "Europa" integriert die Sicherheitslösung "Kudelski Secure Enclave".
Mit der Integration werde insbesondere der Schutz von trainierten KI-Modellen, Daten und Geräten verbessert, teilte Kudelski am Dienstag mit. Gleichzeitig soll eine hardwarebasierte Vertrauensbasis ("Root of Trust") geschaffen werden, ohne die Leistungsfähigkeit der Plattform zu beeinträchtigen.
ra/gab
