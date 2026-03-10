Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’000 -0.7%  SPI 17’964 -0.8%  Dow 47’741 0.5%  DAX 23’409 -0.8%  Euro 0.9035 0.0%  EStoxx50 5’685 -0.6%  Gold 5’166 0.4%  Bitcoin 54’683 2.7%  Dollar 0.7762 -0.2%  Öl 92.2 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
Franken, Euro und Co. in ruhigeren Bahnen - die Gründe
ALSO-Aktie: Aufbau eines Kompetenzzentrums für künstliche Intelligenz
Huber+Suhner-Aktie: Gewinnplus in 2025
Suche...
eToro entdecken

Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 08:09:36

Kudelski Labs liefert Sicherheitslösung für KI-Plattform von Axelera AI

Kudelski
1.18 CHF 3.34%
Kaufen Verkaufen

Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Die Innovationssparte des Verschlüsselungsspezialisten Kudelski arbeitet mit dem KI-Chiphersteller Axelera AI zusammen. Dessen neue Hochleistungsplattform für sogenannte Edge-Künstliche-Intelligenz mit dem Namen "Europa" integriert die Sicherheitslösung "Kudelski Secure Enclave".

Mit der Integration werde insbesondere der Schutz von trainierten KI-Modellen, Daten und Geräten verbessert, teilte Kudelski am Dienstag mit. Gleichzeitig soll eine hardwarebasierte Vertrauensbasis ("Root of Trust") geschaffen werden, ohne die Leistungsfähigkeit der Plattform zu beeinträchtigen.

ra/gab

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?