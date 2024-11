Kudelski IoT integriert Quantenkryptografie in KSE Security IP-Produkte

Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Die Kudelski-Tochtergesellschaft Kudelski IoT integriert quantenresistente Kryptografie in ihre KSE Security IP-Produkte für Halbleiterhersteller. Diese Erweiterung stärke die Fähigkeit von System-on-Chip (SoC)-Produkten, sich vor den aufkommenden Bedrohungen des Quantencomputings zu schützen, und garantiere den Kundinnen und Kunden langfristige Datensicherheit, teilte Kudelski am Montag mit.

Laut der Pressemitteilung umfasst die Integration quantenresistenter Algorithmen in die KSE-Plattform die neuesten Standards wie LMS für signierte Hash-basierte Verfahren sowie ML-KEM und ML-DSA für Schlüsselkapselung und digitale Signaturen. Diese Algorithmen sind besonders für ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Fähigkeiten von Quantencomputern bekannt und werden von führenden Institutionen wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST) empfohlen.

kw/pre