Kudelski gewinnt Auftrag von Amazon

Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialist Kudelski hat Amazon als Kunden an Land gezogen.

Man sei zum Cybersicherheits-Testlabor für Geräte ausgewählt worden, in denen Amazons Sprachassistentin Alexa installiert sei, teilte das Westschweizer Unternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Diese Geräte umfassen Lautsprecher, Kopfhörer, Fahrzeuge, Beleuchtung, Kameras, Schalter und anderes Zubehör und angeschlossene Geräte.

Kudelski führe in seinen Labors die Sicherheitszertifizierungen für diese Geräte durch, hiess es. Dort würden sie auf die Sicherheit vor Hackerangriffen getestet. Finanzielle Details nannte Kudelski nicht.

jb/rw

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)