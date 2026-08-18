Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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18.08.2026 18:09:36
Kudelski erhält Auftrag aus Indien
Cheseaux-sur-Lausanne (awp) - Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski hat einen neuen Kunden in Asien gewonnen: Der indische Streaming-Dienst Lionsgate Play setzt künftig auf die Lösung Nagra Multi-DRM, um seine Inhalte vor Piraterie zu schützen, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Dienstag schrieb.
Lionsgate Play erreicht nach eigenen Angaben über 40 Millionen Zuschauer in Indien und bietet Hollywood-Filme sowie regionale Inhalte an.
awp-robot/rw
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