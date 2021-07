Kudelski engagiert zwei erfahrene Cybersecurity-Experten - Kudelski-Aktie etwas fester

So wird Roger Hill neu im Rang eines Senior Directors für den Bereich Produkt-Sicherheit zuständig sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Als Verantwortlichen für das Security Operations Center (SOC) in den USA hat Kudelski Steven Bay engagiert. Hill war zuletzt als Security Portfolio Manager für Rockwell Automation tätig und Bay als Director Cybersecurity Operations und Threat Intelligence bei der Firma Security On-Demand. Die Papiere von Kudelski notieren an der SIX zeitweise 0,12 Prozent fester bei 4,02 Franken.

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)