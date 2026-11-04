Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips

KSE3-Technologie soll Schutz vor Cyberangriffen verbessern

Die Kudelski-Gruppe baut ihre Zusammenarbeit mit dem Halbleiterunternehmen U-Blox aus. Künftig soll die Sicherheitstechnologie der Kudelski-Tochter Kudelski Labs in neue Chipplattformen von U-Blox integriert werden.

Konkret habe sich U-Blox für die Sicherheitslösung KSE3 entschieden, teilte Kudelski am Dienstag mit. Diese soll den Schutz vor Cyberangriffen verbessern und die Sicherheit vernetzter Geräte bereits auf Chipebene gewährleisten. Die Technologie ist unter anderem für Anwendungen in der Industrieautomation, im Verkehr und in kritischen Infrastrukturen vorgesehen. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht genannt.

Die Kudelski-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,73 Prozent auf 1,36 CHF.

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)