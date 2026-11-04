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04.11.2026 11:28:00
Kudelski-Aktie verliert: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips
Zwei Schweizer Technologieunternehmen vertiefen ihre Zusammenarbeit und setzen dabei auf ein zunehmend wichtiges Geschäftsfeld.
KSE3-Technologie soll Schutz vor Cyberangriffen verbessern
Konkret habe sich U-Blox für die Sicherheitslösung KSE3 entschieden, teilte Kudelski am Dienstag mit. Diese soll den Schutz vor Cyberangriffen verbessern und die Sicherheit vernetzter Geräte bereits auf Chipebene gewährleisten. Die Technologie ist unter anderem für Anwendungen in der Industrieautomation, im Verkehr und in kritischen Infrastrukturen vorgesehen. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht genannt.Die Kudelski-Aktie verliert an der SIX zeitweise 0,73 Prozent auf 1,36 CHF.
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Kudelski am 04.11.2026
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.