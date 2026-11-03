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03.11.2026 20:52:00
Kudelski-Aktie: U-Blox integriert Sicherheitstechnologie in neue Chips
Zwei Schweizer Technologieunternehmen vertiefen ihre Zusammenarbeit und setzen dabei auf ein zunehmend wichtiges Geschäftsfeld.
KSE3-Technologie soll Schutz vor Cyberangriffen verbessern
Konkret habe sich U-Blox für die Sicherheitslösung KSE3 entschieden, teilte Kudelski am Dienstag mit. Diese soll den Schutz vor Cyberangriffen verbessern und die Sicherheit vernetzter Geräte bereits auf Chipebene gewährleisten. Die Technologie ist unter anderem für Anwendungen in der Industrieautomation, im Verkehr und in kritischen Infrastrukturen vorgesehen. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung wurden nicht genannt.
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu u-blox AG
Analysen zu u-blox AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.