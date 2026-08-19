Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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19.08.2026 09:23:00
Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten
Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski hat einen neuen Kunden in Asien gewonnen.
Lionsgate Play erreicht nach eigenen Angaben über 40 Millionen Zuschauer in Indien und bietet Hollywood-Filme sowie regionale Inhalte an.Die Kudelski-Aktie gibt an der SIX zeitweise 3,19 Prozent auf 1,215 Franken ab.
awp-robot/rw
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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