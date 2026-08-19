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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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Schutz vor Piraterie 19.08.2026 09:23:00

Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten

Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten

Der Verschlüsselungsspezialist Kudelski hat einen neuen Kunden in Asien gewonnen.

Kudelski
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Der indische Streaming-Dienst Lionsgate Play setzt künftig auf die Lösung Nagra Multi-DRM, um seine Inhalte vor Piraterie zu schützen, wie Kudelski in einem Communiqué vom Dienstag schrieb.

Lionsgate Play erreicht nach eigenen Angaben über 40 Millionen Zuschauer in Indien und bietet Hollywood-Filme sowie regionale Inhalte an.

Die Kudelski-Aktie gibt an der SIX zeitweise 3,19 Prozent auf 1,215 Franken ab.

awp-robot/rw

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)

Weitere Links:

Kudelski-Aktie mit Verlusten: Rote Zahlen im Geschäftsjahr 2025

Bildquelle: Keystone
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Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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