Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten

Der indische Streaming-Dienst Lionsgate Play setzt künftig auf die Lösung Nagra Multi-DRM, um seine Inhalte vor Piraterie zu schützen, wie Kudelski in einem Communiqué vom Dienstag schrieb.

Lionsgate Play erreicht nach eigenen Angaben über 40 Millionen Zuschauer in Indien und bietet Hollywood-Filme sowie regionale Inhalte an.

Die Kudelski-Aktie gibt an der SIX zeitweise 3,19 Prozent auf 1,215 Franken ab.

awp-robot/rw

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)