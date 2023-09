Kudelski-Aktie profitiert: Sony erteilt Grossauftrag an Kudelski

Sie kämen beim Produkt Ci Media Cloud zum Einsatz, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Die Sicherheitselemente von Kudelski sollen unter anderem verhindern, dass es bei den auf die Medienplattform hochgeladenen Aufnahmen, Clips und Dateien zu Lecks kommt, so die Mitteilung. Finanzielle Angaben zum Auftrag wurden nicht gemacht.

An der SIX verbucht das Papier von Kudelski am Freitag zeitweise Gewinne in Höhe von 2,35 Prozent und steigt auf 1,74 Franken.

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)