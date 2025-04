Kudelski-Aktie niedriger: Endeavor Group verlängert Patentlizenzvereinbarung

Die Endeavor Operating Company, eine Tochtergesellschaft der an der New Yorker Börse kotierten Endeavor Group Holdings, hat ihre Patentlizenz-Vereinbarung mit dem Westschweizer Unternehmen verlängert.

Weitere Details, insbesondere finanzielle, werden in einer Mitteilung vom Mittwochabend keine genannt.

Die Kudelski-Aktie verliert an der SIX am Donnerstag zeitweise 0,78 Prozent auf 1,28 Franken.

uh/ra

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)