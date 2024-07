Kudelski-Aktie: Neuer Chef für Sicherheits-Sparte

David Chétrit wird die Leitung des Bereichs Kudelski Security übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Chétrit tritt die Nachfolge von Jacques Boschung an. Dieser habe sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen, hiess es in der Mitteilung. Boschung hatte die Leitung der Sparte Cybersecurity gerade erst per Anfang 2023 angetreten.

Damit hat Kudelski eine interne Nachfolgeregelung getroffen. Chétrit war den Angaben zufolge in den vergangenen acht Jahren in verschiedenen Führungspositionen beim Unternehmen tätig. Zuletzt sei er als Chef des EMEA-Bereichs von Kudelski Security "die treibende Kraft" hinter dem Ausbau in der Region gewesen.

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)