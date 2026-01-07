Kudelski-Aktie: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen

Während der Saison 2025/26 sollen alle Spiele der EFL mithilfe der Lösung "Nagra Streaming Security" überwacht werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Ziel der Zusammenarbeit ist es den Angaben zufolge, unerlaubte Übertragungen über IPTV, Webseiten und soziale Medien frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Die EFL will ausserdem das Ausmass der Piraterie messen und die Wirksamkeit von Sperr- und Durchsetzungsmassnahmen besser beurteilen.

Nach Angaben der Beteiligten sollen durch die Massnahmen unter anderem Einnahmen geschützt werden. Die EFL will auch die Interessen der Clubs und der zahlenden Fans wahren.

to/jb

Cheseaux-sur-Lausanne (awp)