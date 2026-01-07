Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
07.01.2026 20:29:00
Kudelski-Aktie: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen
Die Kudelski-Tochter Nagravision hat einen Auftrag der englischen Fussballliga (EFL) erhalten, um illegale Live-Übertragungen von Spielen zu bekämpfen.
Ziel der Zusammenarbeit ist es den Angaben zufolge, unerlaubte Übertragungen über IPTV, Webseiten und soziale Medien frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Die EFL will ausserdem das Ausmass der Piraterie messen und die Wirksamkeit von Sperr- und Durchsetzungsmassnahmen besser beurteilen.
Nach Angaben der Beteiligten sollen durch die Massnahmen unter anderem Einnahmen geschützt werden. Die EFL will auch die Interessen der Clubs und der zahlenden Fans wahren.
to/jb
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
