Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
31.08.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Kudelski
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Kudelski. Zuletzt ging es für die Kudelski-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 1,33 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,33 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten realisiert. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,30 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'827 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1,44 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,54 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Kudelski-Aktie tiefer: Auftrag aus Indien erhalten
Kudelski-Aktie steigt: Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Kudelski (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Titel Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kudelski-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft (AWP)
|
26.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|2026 HALF YEAR RESULTS (EQS Group)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.