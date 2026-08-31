Kudelski Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Kudelski

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 1,33 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten realisiert. Die Kudelski-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,30 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'827 Kudelski-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 1,44 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kudelski-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,11 CHF. Dieser Wert wurde am 06.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,54 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,160 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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