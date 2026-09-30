Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Anleger schicken Kudelski am Vormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kudelski. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 1,25 CHF.
Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 1,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,25 CHF nach. Bei 1,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 100 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 1,38 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Anleger schicken Kudelski am Vormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Kudelski Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Kudelski (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmärkt pendelt um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.