Kudelski Aktie News: Anleger schicken Kudelski am Vormittag auf rotes Terrain

Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,8 Prozent auf 1,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Der Kurs der Kudelski-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,25 CHF nach. Bei 1,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 100 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2025 bei 1,38 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.03.2026 (1,11 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kudelski-Aktie 12,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Kudelski-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kudelski 0,000 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kudelski am 25.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 24.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kudelski-Verlust in Höhe von -0,330 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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