Kudelski Aktie News: Kudelski am Mittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,9 Prozent auf 1,28 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'716 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Kudelski-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,25 CHF aus. Mit einem Wert von 1,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 6'040 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,38 CHF) erklomm das Papier am 01.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 7,27 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kudelski-Aktie 12,94 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kudelski-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kudelski einen Verlust von -0,330 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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