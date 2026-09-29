Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr ging es für das Kudelski-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 1,31 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,31 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,31 CHF. Bisher wurden heute 230 Kudelski-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,38 CHF erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 5,09 Prozent niedriger. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,94 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,330 USD je Kudelski-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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