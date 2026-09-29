Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.09.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von Kudelski gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kudelski legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 1,31 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Kudelski-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 1,31 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,31 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,31 CHF. Bisher wurden heute 230 Kudelski-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,38 CHF erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 5,09 Prozent niedriger. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,94 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,330 USD je Kudelski-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kudelski-Aktie
Kudelski-Aktie kaum verändert: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Kudelski-Aktie gesucht: Sicherheitstechnologie wird in MediaTek-TV-Chips integriert
Kudelski-Aktie dennoch unter Druck: Halbjahresverlust schrumpft
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)
|
09:29
|Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kudelski von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Kudelski Aktie News: Kudelski reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Kudelski Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Kudelski (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kudelski von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Kudelski S.A. (I)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise als Belastungsfaktor: SMI fester -- DAX mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.