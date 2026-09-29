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Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360

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29.09.2026 09:29:00

Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag im Aufwind

Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Kudelski gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kudelski legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 1,31 CHF.

Kudelski
1.26 CHF -3.09%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Kudelski-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 1,31 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Die Kudelski-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,31 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,31 CHF. Bisher wurden heute 230 Kudelski-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,38 CHF erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 5,09 Prozent niedriger. Am 06.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,94 Prozent könnte die Kudelski-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,330 USD je Kudelski-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’844.39 13.95 SXBVXU
Short 15’404.91 8.91 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’998.45 29.09.2026 10:26:36
Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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