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28.10.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kudelski. Die Aktionäre schickten das Papier von Kudelski nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 1,36 CHF.
Der Kudelski-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 1,36 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'500 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Kudelski-Aktie bei 1,36 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 1,36 CHF. Von der Kudelski-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41 Stück gehandelt.
Am 26.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kudelski-Aktie liegt somit 3,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 1,11 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kudelski-Aktie derzeit noch 18,08 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kudelski 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kudelski möglicherweise am 24.02.2028 präsentieren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,330 USD je Kudelski-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Kudelski am 28.10.2026
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