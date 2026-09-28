Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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28.09.2026 09:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Montagvormittag leichter
Die Aktie von Kudelski gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kudelski-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 1,26 CHF ab.
Die Kudelski-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 1,26 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'917 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Kudelski-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,26 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 930 Kudelski-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1,38 CHF erreichte der Titel am 01.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kudelski-Aktie somit 8,36 Prozent niedriger. Am 06.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 1,11 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kudelski-Aktie 11,90 Prozent sinken.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kudelski-Aktie.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kudelski veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Kudelski rechnen Experten am 24.02.2028.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,330 USD je Kudelski-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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