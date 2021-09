Kudelski-Aktie aktuell: Kudelski tiefer

Die Kudelski-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2.3 Prozent bei 3.91 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'880 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Kudelski-Aktie bei 3.91 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4.00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 21'210 Kudelski-Aktien.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0.292 USD je Aktie in den Kudelski-Büchern.

Die Kudelski-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Sicherheitssystemen und Lösungen für konvergente digitale und interaktive Medien und operiert in diesem Bereich vor allem unter dem Namen Nagra. Die von ihr entwickelten Technologien werden bei einer Vielzahl von Leistungen und Angeboten eingesetzt, bei denen Zugangskontrollen und Rechtemanagement erforderlich sind. Dadurch sollen die Einkünfte der Eigentümer von Inhalten und der Anbieter von Digitalfernsehen und interaktiven Anwendungen geschützt werden. Gleichzeitig nimmt die Kudelski-Gruppe mit der Firma Skidata weltweit eine Spitzenposition im Bereich Zutrittsmanagement für den kontrollierten Zugang von Personen oder Fahrzeugen zu Grundstücken, Gebäuden oder Events ein.

