Kudelski Aktie News: Kudelski gibt am Vormittag nach

Die Kudelski-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 1,28 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'326 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Kudelski-Aktie bis auf 1,28 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,28 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 700 Kudelski-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,44 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kudelski-Aktie mit einem Kursplus von 12,50 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,28 Prozent würde die Kudelski-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kudelski-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kudelski wird am 25.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 24.02.2028.

In der Kudelski-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,160 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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