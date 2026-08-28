Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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28.08.2026 16:29:00
Kudelski Aktie News: Kudelski am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Kudelski. Die Kudelski-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 1,33 CHF.
Die Kudelski-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,33 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Kudelski-Aktie bei 1,34 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kudelski-Aktie bis auf 1,28 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,28 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16'372 Kudelski-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2025 markierte das Papier bei 1,44 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,27 Prozent Plus fehlen der Kudelski-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,11 CHF ab. Abschläge von 16,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Kudelski-Aktie.
Kudelski wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Am 24.02.2028 wird Kudelski schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Kudelski im Jahr 2026 -0,160 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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