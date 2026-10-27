Kudelski Aktie News: Kudelski am Nachmittag in Grün

Die Kudelski-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 1,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'592 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kudelski-Aktie bis auf 1,40 CHF. Bei 1,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 22'581 Kudelski-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kudelski-Aktie 1,82 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2026 Kursverluste bis auf 1,11 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kudelski-Aktie ist somit 19,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Kudelski-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2028 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,330 USD je Kudelski-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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